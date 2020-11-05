Сенцов став лауреатом польської премії імені Вінценза

Український режисер і колишній політв'язень Олег Сенцов став лауреатом премії міста Кракова імені Станіслава Вінценза. Нагороду мають вручити 18 листопада.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

"Переможець цього року Олег Сенцов поєднує творчу діяльність з участю в боротьбі за свободу і базові права людини, особливо за права переслідуваних і репресованих осіб", - сказав глава Краківської міської ради і керівник премії Вінценза Домінік Яськовєц.

Премію Вінценза вручають за видатні досягнення в популяризації культури Центральної та Східної Європи. Лауреат отримає приз і 40 000 злотих (близько 300 000 гривень). Від моменту заснування премії в 2005 році її отримували Сергій Жадан, Світлана Алексієвич і Агнєшка Голланд.

Станіслав Вінценз - польський письменник, філософ і перекладач. Його головною роботою вважають тетралогію "На високій полонині".

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