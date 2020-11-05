Україна знайде "нестандартні шляхи" повернення окупованого Криму, - Єрмак

Україна зможе за допомогою своїх міжнародних партнерів знайти "нестандартні" шляхи для повернення Криму, упевнений керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Україна працюватиме над тим, щоб знайти реальний шлях, не на словах, а на ділі, і дійсно зробити це", - сказав він Єрмак.

На запитання про те, чи повернеться окупований Крим до складу України, Єрмак відповів так: "Абсолютно. Тому що я в цьому впевнений. Але ніхто, напевно, не може відповісти, коли це станеться. Я теж вам не дам сьогодні відповідь конкретно, що це станеться через рік, через два".

Глава ОП нагадав, що президент України Володимир Зеленський заявив про створення платформи для деокупації Криму, до роботи якої, на думку Єрмака, буде залучено багато країн. Зокрема, однією з перших про свою участь заявила Туреччина під час нещодавнього візиту в цю країну президента України.

При цьому Єрмак підкреслив, що "ніхто не вирішить наші питання за нас". "Більше за нас, українців, ніхто не зацікавлений у тому, щоб Крим повернувся. І не потрібно тішити себе ілюзіями. Але, за допомогою наших партнерів, шукаючи взаємні інтереси, нестандартні шляхи, я впевнений, що нам вдасться це зробити. Це є метою, це є завданням для влади. І я вважаю, що і ми, і наступна влада, якщо це не відбудеться за нашу каденцію, повинні працювати над цим питанням, і не забувати про нього ніколи", - вказав він.

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