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Україна зробить усе можливе для збереження антикорупційної архітектури та інших важливих реформ, - Зеленський

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Україна зробить усе можливе для збереження антикорупційної архітектури та інших важливих реформ, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський телефоном обговорив із президентом Франції Еманюелем Макроном ситуацію, яка склалася після рішення Конституційного Суду України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Сторони також обговорили ситуацію навколо рішень Конституційного Суду України. Еммануель Макрон наголосив, що вважає важливими проведені Україною реформи, зокрема в банківському секторі. Він зазначив, що деякі з цих реформ потребують рішучості та мудрості", - йдеться в повідомленні.

Зеленський запевнив, що Україна зробить усе можливе задля збереження антикорупційної архітектури й таких важливих реформ, як реформа банківського сектору, земельна реформа, а також діяльності Фонду гарантування вкладів.

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Топ коментарі

  • Наталия Гончар
    ********** з влади , а вона своє робить - з БЄНЄЙ ВМЄСТЄ і з вірною йому ЮЛЄЮ . Дубінский заблокував раумнічавшєгося Разумкова з його планом рятування головної інституції держави . Беня взяв у свою підтримку за дефолтівський бюджет Юлін голос , щось їй наобіцявши. Чи Ахметка Юлі наобіцяв, а БЄня й так з ними. Кравчук обіцяє Медведчуку виконати завдання з виборами в ОРДЛО . Єрмак вилазить знов як пабєдітєль! Почекаймо трохи, ще консерва Арестович не виліз на сцену -актьор-філософ, ваєнний експерт ...
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    Абослютно правий Безсмертний - усе йде за сценарієм Кремля .
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