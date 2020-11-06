Зеленський - перший президент, який не використовує релігію як політичний інструмент, - Єрмак
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю програмі "VIP з Наталією Мосейчук" на телеканалі "1+1"
"Це перший президент, який сьогодні не використовує релігію як політичний інструмент", - сказав він, реагуючи на запитання про те, чому в команди Зеленського немає "виразної релігійної політики".
18 червня п'ятий президент України і чинний народний депутат "ЄС" Петро Порошенко заявив, що проти нього відкрили справу за розпалювання релігійної ворожнечі через отримання Православною церквою України Томосу про автокефалію.
Пізніше в ДБР підтвердили, що розслідують таку справу. Провадження було розпочато СБУ і потім передане в ДБР.
Колишній мер Харкова і колишній народний депутат від "Опозиційного блоку" Михайло Добкін стверджує, що ініціатором цього розслідування став саме він.