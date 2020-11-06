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У світі знову рекорд за кількістю заражень COVID-19 - 608,4 тис. нових випадків. Україна піднялася на 20-те місце за кількістю інфікованих за час пандемії

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У світі знову рекорд за кількістю заражень COVID-19 - 608,4 тис. нових випадків. Україна піднялася на 20-те місце за кількістю інфікованих за час пандемії
Станом на ранок 6 листопада у світі зареєстрували 608 443 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8769 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 49 035 014 випадків інфікування, з них 608 443 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 239 660 осіб, з них 8769 за минулу добу.

У світі знову рекорд за кількістю заражень COVID-19 - 608,4 тис. нових випадків. Україна піднялася на 20-те місце за кількістю інфікованих за час пандемії 01

Побороли хворобу і вилікувалися 34,9 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція. Україна піднялася на 20-те місце світового рейтингу, але все ще розташовується на 9-му в Європі.

У світі знову рекорд за кількістю заражень COVID-19 - 608,4 тис. нових випадків. Україна піднялася на 20-те місце за кількістю інфікованих за час пандемії 02

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Топ коментарі

  • Гонта Київський
    Дайте мне с десяток моральных уродов в белых халатах, доступ к СМИ и возможность манипулировать гнилой "статистикой", - завтра в Украине будет пандемия триппера, передающегося воздушно-капельным путем.
  • 5 копійок
    О! На Цензор Геббельс зайшов. ))
  • Ksenia VB
    Нещодавно зеля хвастався, що в нас все добре.
    Певно, наврочив.😒
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