На шахті в Кіровоградській області від удару ковша загинула людина, ще одна постраждала, - ДСНС
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На шахті в смт Смоліне (Кіровоградська область) під час проведення ремонтних робіт загинула людина, ще одна постраждала.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"5 листопада в смт Смоліне Маловисківського району, на шахті ДП "Смолінська", на горизонті 640 м під час проведення ремонтних робіт, унаслідок удару ковша загинула людина, ще 1 особа постраждала", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники підняли на поверхню травмованого, а також тіло загиблого.
Шахта працює в штатному режимі.
Від ДСНС залучалося 12 рятувальників. особового складу та 2 одиниці техніки.