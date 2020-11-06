В Україні два рекорди COVID-19: 201 особа померла, 10 762 - одужали, виявлено 9721 новий випадок
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В Україні станом на ранок п'ятниці, 6 листопада, зафіксовано 9721 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу. За добу померла 201 особа, одужали 10 762 людини, що є найвищими показниками смертності та видужалих за добу для України від початку пандемії.
Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.
"За минулу добу в Україні зафіксовано 9721 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 304, медпрацівників – 468).
Також за останню добу
госпіталізовано – 1 517 осіб;
летальних випадків – 201;
одужало – 10 762 особи;
здійснено тестувань за добу – 80 082 (в т.ч. методом ПЛР – 50 506, методом ІФА – 29 576).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 440 188 осіб;
одужало – 195 544 особи;
летальних випадків – 8 125;
проведено ПЛР-тестувань – 3 521 175.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 002), Харківській (801), Житомирській (591), Одеській (554) та Івано-Франківській (511) областях, - розповів Степанов.