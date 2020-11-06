Новини

Макрон приїде до Києва з візитом, щойно це стане можливим

1 05018
Макрон приїде до Києва з візитом, щойно це стане можливим
Президент Франції Емманюель Макрон у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським зазначив, що стримає слово про відвідини Києва з візитом, щойно це стане можливим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.

Також Зеленський висловив співчуття Макрону і французькому народові у зв'язку з нещодавніми трагічними подіями і загибеллю громадян Франції під час терористичних атак.

Крім того, співрозмовники обговорили ситуацію з пандемією COVID-19 та необхідність об’єднання зусиль для подолання цього масштабного виклику.

"Хочу підтвердити підтримку вашої ініціативи щодо налагодження виробництва стратегічних товарів медичного призначення та обладнання у Європі. Ми готові надати посильну підтримку в налагодженні такого виробництва за участі українських підприємств – виробників захисних масок, халатів та дезінфекторів", – сказав Зеленський.

Також читайте: Зеленський обговорив з Макроном ситуацію на Донбасі: "Переговори в Нормандському форматі мають відбутися якнайшвидше"

Президенти України і Франції також обговорили поліпшення торгово-економічного та інвестиційного співробітництва.

Наостанок Макрон зазначив, що стримає слово про відвідини Києва з візитом, щойно це стане можливим.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Romk@
    Два карлика будут обсуждать как лизнуть третьему?
  • Hulio
    Треба десь жаб наловить але вже не сезон.
  • Frol Fedoroff
    Макрону еще нет и 43 Макрон приедет в Киев с визитом, как только это станет возможным - Цензор.НЕТ 6341. До пенсии точно приедет Макрон приедет в Киев с визитом, как только это станет возможным - Цензор.НЕТ 8520 Зеленский же преЗЕдент, а не лох
    Макрон приедет в Киев с визитом, как только это станет возможным - Цензор.НЕТ 9959
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини