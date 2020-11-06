Макрон приїде до Києва з візитом, щойно це стане можливим
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.
Також Зеленський висловив співчуття Макрону і французькому народові у зв'язку з нещодавніми трагічними подіями і загибеллю громадян Франції під час терористичних атак.
Крім того, співрозмовники обговорили ситуацію з пандемією COVID-19 та необхідність об’єднання зусиль для подолання цього масштабного виклику.
"Хочу підтвердити підтримку вашої ініціативи щодо налагодження виробництва стратегічних товарів медичного призначення та обладнання у Європі. Ми готові надати посильну підтримку в налагодженні такого виробництва за участі українських підприємств – виробників захисних масок, халатів та дезінфекторів", – сказав Зеленський.
Президенти України і Франції також обговорили поліпшення торгово-економічного та інвестиційного співробітництва.
Наостанок Макрон зазначив, що стримає слово про відвідини Києва з візитом, щойно це стане можливим.