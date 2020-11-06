Київ побив новий рекорд із захворюваності на COVID-19 за добу - 1002 випадки. Серед лідерів - Харківщина і Житомирщина
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.
Станом на ранок 6 листопада в Києві на коронавірус захворіли 1002 людини.
Загальна кількість інфікованих становить 42 375 осіб.
Загалом від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 841 особа, за минулу добу - 14. Від початку епідемії одужали 13 769 пацієнтів.
Станом на 6 листопада кількість активних хворих у Києві становить 27 765 осіб.
Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 5 листопада 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 983 людини.
До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Харківська та Житомирська області.
Так, у Харківській області добовий приріст хворих на коронавірус становить 801 особу. Загальна кількість інфікованих - 41 131. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла 561 особа, за минулу добу - 10. Від початку епідемії одужали 7719 пацієнтів. Кількість активних хворих на Харківщині - 32 851.
У Житомирській області на коронавірус захворіла 591 особа. Загальна кількість інфікованих становить 17 189 осіб. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 295 осіб, за минулу добу - 5. Від початку епідемії одужали 9051 пацієнт. Кількість активних хворих на Житомирщині становить 7843 особи.