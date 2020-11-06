Ар'єв спростував заяву Єрмака про використання коштів фонду COVID-19: на дороги витрачено 19,2 млрд грн, на обладнання для лікарень - 0 грн. ІНФОГРАФІКА

На дороги з ковід-фонду витрачено 19,197 млрд грн, на обладнання для приймальних відділень опорних лікарень - 0 грн.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп ("ЄС") Володимир Ар'єв, передає Цензор.НЕТ.

"Єрмак на 1+1: це фейки, що ми все витратили на дороги, а обладнання в лікарні не купили. Сайт міністерства фінансів: на дороги з ковід-фонду витрачено 19,197 млрд грн, на обладнання для приймальних відділень опорних лікарень - 0 грн. #уриноофтальмологія від узеленських", - розповів Ар'єв.

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