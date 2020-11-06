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Ар'єв спростував заяву Єрмака про використання коштів фонду COVID-19: на дороги витрачено 19,2 млрд грн, на обладнання для лікарень - 0 грн. ІНФОГРАФІКА

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Ар'єв спростував заяву Єрмака про використання коштів фонду COVID-19: на дороги витрачено 19,2 млрд грн, на обладнання для лікарень - 0 грн. ІНФОГРАФІКА
На дороги з ковід-фонду витрачено 19,197 млрд грн, на обладнання для приймальних відділень опорних лікарень - 0 грн.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп ("ЄС") Володимир Ар'єв, передає Цензор.НЕТ.

"Єрмак на 1+1: це фейки, що ми все витратили на дороги, а обладнання в лікарні не купили. Сайт міністерства фінансів: на дороги з ковід-фонду витрачено 19,197 млрд грн, на обладнання для приймальних відділень опорних лікарень - 0 грн. #уриноофтальмологія від узеленських", - розповів Ар'єв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак відповів на критику з приводу фонду COVID-19: Люди відчувають зміни. Ситуація під контролем

Арєв спростував заяву Єрмака про використання коштів фонду COVID-19: на дороги витрачено 19,2 млрд грн, на обладнання для лікарень - 0 грн 01
Арєв спростував заяву Єрмака про використання коштів фонду COVID-19: на дороги витрачено 19,2 млрд грн, на обладнання для лікарень - 0 грн 02

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Топ коментарі

  • Костянтин Залізняк
    А тепер порівняйте скільки людей побачили дЄрьмака на Г+Г з його брехнею, а скільки прочитали Арьєва на Цензорі з правдою. Ар'єв спростував заяву Єрмака про використання коштів фонду COVID-19: на дороги витрачено 19,2 млрд грн, на обладнання для лікарень - 0 грн - Цензор.НЕТ 6317
  • Rostyslav Komarnytsky
    Хотілося, б, щоб сам Єрмак був фейком. На жаль він не фейк, а реальність. Фейк можна прігеорувати. А з такою реальністю потрібно боротися.
  • Оружейный барон
    скажешь это умершим
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