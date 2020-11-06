Кравчук озвучив умову для альтернативи Мінську: Якщо хочете війни, то маєте про це сказати, і "не треба з нас робити болванчиків"

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що Україна буде шукати альтернативу мінським угодами в тому випадку, якщо Росія зізнається в тому, що хоче війни. В такому випадку Україна буде шукати інші формати для врегулювання ситуації на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кравчук повідомив РБК-Україна.

Він зазначив, що у спеціального представника ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі Хайді Грау вже лежать український план щодо Донбасу і "дорожня карта" Росії.

"Не треба з нас робити болванчиків, ми не будемо грати музику на чужому весіллі. Ми хочемо миру в Україні - якщо ви хочете війни, то ви повинні це сказати. І тоді ми будемо шукати інші формати, інші впливи для того, щоб таки мир в Україні настав", - заявив він.

При цьому Кравчук додав, що українська делегація в ТКГ закликає Росію спільно працювати, напрацьовувати спільний документ для досягнення миру на Донбасі.

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Нагадаємо, раніше Кравчук запропонував можливу альтернативу тристоронніх переговорів щодо Донбасу, в разі провалу мінського формату.

Крім того, раніше Кравчук не виключав приєднання США до переговорів щодо врегулювання на Донбасі; глава української делегації в ТКГ вважає, що Вашингтон зможе допомогти впливовістю.