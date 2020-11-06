Судді КС мали би враховувати, чим їхнє рішення може обернутися для суспільства, - Разумков

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков зазначає, що судді Конституційного Суду повинні були враховувати, чим їхнє рішення може обернутися для суспільства.

Про це він сказав в ефірі токшоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Спікер висловив думку, що будь-яка людина, який працює на користь держави, має, ухвалюючи рішення, виходити з інтересів держави.

"Є речі, які ти робиш, розуміючи наслідки твоїх дій. Це може не бути закріплено в законодавстві, в регламенті, але це є те, чим користуєшся ти як громадянин держави ... Судді Конституційного Суду повинні були врахувати, чим таке рішення може обернутися для суспільства", - сказав Разумков.

Голова ВР також висловив думку, що мало місце порушення регламенту роботи КС, тому що "інформація про те, що таке засідання відбудеться, з'явилася за 12 годин, якщо я не помиляюся, а не за 3 доби, як це необхідно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конституційний Суд не дав Раді часу для виправлення помилок в антикорупційному законодавстві, - Разумков. ВIДЕО

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.