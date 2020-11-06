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Судді КС мали би враховувати, чим їхнє рішення може обернутися для суспільства, - Разумков

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Судді КС мали би враховувати, чим їхнє рішення може обернутися для суспільства, - Разумков
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков зазначає, що судді Конституційного Суду повинні були враховувати, чим їхнє рішення може обернутися для суспільства.

Про це він сказав в ефірі токшоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Спікер висловив думку, що будь-яка людина, який працює на користь держави, має, ухвалюючи рішення, виходити з інтересів держави.

"Є речі, які ти робиш, розуміючи наслідки твоїх дій. Це може не бути закріплено в законодавстві, в регламенті, але це є те, чим користуєшся ти як громадянин держави ... Судді Конституційного Суду повинні були врахувати, чим таке рішення може обернутися для суспільства", - сказав Разумков.

Голова ВР також висловив думку, що мало місце порушення регламенту роботи КС, тому що "інформація про те, що таке засідання відбудеться, з'явилася за 12 годин, якщо я не помиляюся, а не за 3 доби, як це необхідно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конституційний Суд не дав Раді часу для виправлення помилок в антикорупційному законодавстві, - Разумков. ВIДЕО

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.

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Топ коментарі

  • Савелий Абрамов
    Вы обязаны были учитывать,чем обернётся избрание дефективного гнусавого дегенерата и ко,для государства!
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Пишите законы, которые не противоречат Конституции, и все будет ОК.
    По Конституции судебная власть должна быть независима, но НАЗК, подотчетный Кабмину, прессует избирательно, выполняя заказы.
    Тупой собачий рот Дубинский со своими многочисленными квартирами, машинами, давно должен был быть наказан. Но гонялись за Омеляном и его матрасом.
  • Алексей Хмара
    Судьи КС должны учитывать только статьи Конституции а не думать о том как обернется их решение.
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