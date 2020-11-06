Росія вимагає легалізувати окупаційні адміністрації і блокує роботу ТКГ, - Україна в ОБСЄ

Росія блокує будь-який прогрес на мирних переговорах стосовно Донбасу, вимагаючи від України спочатку легалізувати окупаційні адміністрації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ.

На початку свого виступу представник України зазначив: під час дискусій на засіданні Постради минулого тижня було підтверджено той факт, що російська сторона використовувала постанову Верховної Ради про місцеві вибори "лише як привід для блокування конструктивних переговорів у рамках Тристоронньої контактної групи". Після проведення місцевих виборів та набуття чинності постановою, делегація РФ "повернулася до своєї давньої практики звинувачень та перешкод".

"Це демонструє незмінну політику Росії щодо запобігання будь-якому суттєвому прогресу у врегулюванні конфлікту, доки Україна не виконає вимоги Кремля щодо легалізації російських окупаційних адміністрацій в окупованих районах Донбасу та не змириться з відмовою Росії виконувати своє зобов'язання щодо виведення військ з Донбасу", - заявив Цимбалюк.

Він закликав російську сторону припинити цю практику та розблокувати конструктивну роботу в ТКГ, зокрема, щодо питань звільнення утримуваних, розмінування, розведення сил та засобів. Крім того, український дипломат нагадав Росії про її зобов’язання, взяте на "нормандському саміті" у Парижі, щодо забезпечення повного та безумовного доступу МКЧХ до всіх утримуваних осіб на непідконтрольній уряду України території Донбасу.

Очільник місії України при ОБСЄ також вказав на загострення ситуації на Донбасі після низки прицільних обстрілів позицій ЗСУ з боку російських окупаційних сил. За його словами, ситуація залишається крихкою і "може різко погіршитися, тільки-но російська сторона ухвалить таке рішення".

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