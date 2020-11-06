В Україні за добу вперше зробили понад 50 тис. ПЛР-тестів на COVID-19, - Степанов

В Україні за минулу добу провели 50 506 тестувань - це найбільша кількість проведених тестувань за добу з початку пандемії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"У нас сьогодні одужали більше людей, ніж захворіли. За минулу добу виписано 10 762 людини, а захворіли 9 721. Причому в Києві черговий рекорд - 1002 людини з підтвердженим діагнозом COVID-19 за минулу добу", - повідомив він.

Говорячи про тестування Степанов зазначив, що за минулу добу в Україні вперше зробили понад 50 тис. тестувань, а саме 50 506 тестів методом ПЛР: "Ми брали на себе такі зобов'язання, що відповідно до наших можливостей, до середини листопада ми повинні вийти на 50 тис. тестувань".

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