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На платних камерах у СІЗО заробили понад 1,3 млн грн, - Мін'юст. ІНФОГРАФІКА

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На платних камерах у СІЗО заробили понад 1,3 млн грн, - Мін'юст. ІНФОГРАФІКА
Станом на 3 листопада вже отримано понад 1 млн 340 тис. гривень за користування камерами з поліпшеними умовами перебування в слідчих ізоляторах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Мін'юсту.

На цьому тижні перші надходження від платних камер для проведення ремонтів у звичайних отримало Дніпровське установа виконання покарань - за користування приміщеннями з поліпшеними умовами перебування тут було сплачено 2 200.

Найбільшу суму заплатили за користування платними камерами в Київському СІЗО - 828 197 грн.

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На платних камерах у СІЗО заробили понад 1,3 млн грн, - Мінюст 01

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Топ коментарі

  • Привет
    Я так понял что при зеленом стаде экономика в тюрьмах Украины чувствует себя гораздо лучше экономики самой Украины..😃
  • 5 копійок
    На платных камерах в СИЗО заработали более 1,3 млн грн, - Минюст - Цензор.НЕТ 8327
  • Русский Алкаш
    про казино в зоне забыл
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