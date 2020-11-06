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Шмигаль про результати аудиту країн: $1 трлн ВВП за 10 років - це нереалізований потенціал України

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Шмигаль про результати аудиту країн: $1 трлн ВВП за 10 років - це нереалізований потенціал України
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що $1 трлн ВВП за 10 років є нереалізованим потенціалом України.

Про це він сказав під час представлення економічного аудиту країни і векторів економічного розвитку до 2030 року в п'ятницю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"$1 трлн ВВП за 10 років - це нереалізований потенціал нашої країни. $1 трлн втратили всі громадяни країни через постійні зміни векторів, незавершені реформи, відсутність довгострокової економічної стратегії, корупції, неефективного управління", - розповів Шмигаль.

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Шмыгаль о результатах аудита страны: $1 трлн ВВП за 10 лет - это нереализованный потенциал Украины - Цензор.НЕТ 1786
  • Владимир Пономаренко 336ef173
    А почему только триллион. А не 10 ? 10 триллионов красивей звучит!
  • q4ma
    $1 трлн потеряли все граждане страны из-за постоянных изменений векторов, незавершенные реформы, отсутствие долгосрочной экономической стратегии, коррупции, неэффективного управления", - рассказал Шмыгаль.Источник: https://censor.net/ru/n3229429

    Это он о своей деятельности на посту премьера? Верю.
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