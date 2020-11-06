Степанов спростував запровадження в Україні "чорної" зони карантину: "Таке навіть не обговорювалося"

Глава МОЗ Максим Степанов назвав інформацію про запровадження в Україні "чорної" зони карантину фейком.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Степанов заявив, що це питання навіть не обговорювалося.

"Мене дивує, з якою швидкістю в нашій країні поширюються фейки. Таке не обговорювалося, жодних "чорних" зон ніхто не пропонував запроваджувати. У мене прохання до розповсюджувачів - поширюйте краще те, про що я говорю", - сказав він.

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Нагадаємо, про те, що замість тотального локдауну в Україні можуть запровадити "чорні" зони карантину, раніше повідомила журналістка Соня Кошкіна.