Розвиток ринку землі принесе Україні $85 млрд додаткового ВВП: вартість сільгоспземлі за 10 років зросте в 5 разів, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль очікує, що відкриття в країні ринку землі за 10 років принесе $85 млрд додаткового ВВП, а середня вартість землі за 1 га зросте в п'ять разів.

"Україна недовикористала свій земельний потенціал на $ 85 млрд. 29 років вільне розпорядження землею було обмежено, значить, її цінність була занижена в рази. За цей час у держави зникло понад 5 млн га землі. Розвиток зрошення й інвестиції в сільське господарство сповільнилося на десятиліття, а частково і зовсім зупинено", - сказав прем'єр в ході презентації аудиту української економіки і векторів економічного розвитку до 2030 року в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Шмигаль, ВВП України за 10 років отримає до $ 85 млрд від розвитку ринку землі, а середня вартість землі за 1 га збільшиться практично в п'ять разів.

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