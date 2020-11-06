Україна різко наростить розробку родовищ і отримає $ 400 млрд ВВП за 10 років: у нас є нафта, газ і дорогоцінні метали, - Шмигаль. ВIДЕО

Україна повинна в найближчі 10 років різко наростити розробку родовищ корисних копалин, що може додатково принести $400 млрд додаткового ВВП за цей період, переконаний прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"У нас є нафта і газ, у нас є руди і дорогоцінні метали. Ми тут говоримо про фантастичному потенціалі понад $400 млрд, якими ми повинні скористатися в наступні 10 років", - сказав він під час представлення економічного аудиту країни і векторів економічного розвитку до 2030 року Києві в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Нині в Україні понад 12 тис. розвіданих родовищ, і лише третина з них розробляються, навів дані прем'єр.

Шмигаль додав, що видобуток корисних копалин не означає обов'язковий її експорт - добувається сировина також може використовуватися як основа для створення високотехнологічної продукції з додатковою вартістю.

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