В Україні розробляється лише третина родовищ корисних копалин, - Шмигаль

В Україні розвідано понад 12 тис. родовищ корисних копалин, проте розробляються лише третина з них.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час презентації Економічного аудиту України.

"В Україні понад 12 тис. лише розвіданих родовищ корисних копалин. І тільки приблизно третина з них розробляються. Це трохи більш як 4 тисячі", - зазначив Шмигаль.

Глава уряду наголосив, що збільшення розвідки і видобутку корисних копалин є одним з векторів розвитку України на наступні 10 років, проте збільшити видобуток корисних копалин - це не означає збільшити їхній експорт за кордон як сировину.

"Це означає створити підґрунтя для розвитку високотехнологічної продукції з доданою вартістю. У нас є нафта і газ, руди і дорогоцінні метали. Ми тут говоримо про потенціал 409 млрд дол., яким ми маємо скористатися в наступні 10 років", - сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр зазначив, що Україна також недовикористала власний потенціал у розвитку водних ресурсів.

"Водні ресурси - це 12 млрд дол. Україна роками ігнорувала розвиток гідроенергетики. Цей потенціал ми використовуємо лише наполовину", - додав Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна різко наростить розробку родовищ і отримає $ 400 млрд ВВП за 10 років: у нас є нафта, газ і дорогоцінні метали, - Шмигаль