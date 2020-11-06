"Справа Марківа", успішно завершена МВС, стала для України репутаційною, - ЗМІ. ФОТО

Звільнення службовця Нацгвардії Віталія Марківа, яке стало можливим завдяки принциповій позиції глави МВС Арсена Авакова, підняло міжнародний імідж України і підтвердило патріотизм і ефективність роботи Міністра.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в статті "Врятувати нацгвардійця Марківа! 3 роки боротьби за свободу українського солдата, незаконно засудженого в Італії", опублікованій інформаційним агентством "Українські національні новини".

"Вердикт "винен", раніше винесений італійським судом і такий, що обіцяв українському солдату 24 року в’язниці, вдалося скасувати завдяки зусиллям органів Міністерства внутрішніх справ і позиції його керівника. У хід справи Марківа особисто втрутився важкоатлет українського політикуму і силового сектора України — Арсен Аваков. Він зробив все, щоб захистити імідж нашої країни на міжнародній арені, адже, на його переконання, "це позов не тільки проти нацгвардійця, це позов проти всієї України"", - йдеться в публікації.

Автор зазначає винятковість цієї справи, від результату якої залежав міжнародний імідж України: "Мова про захист прав і свобод тих, хто вирушив захищати країну від агресора, мова про захист своїх громадян. Мова про репутацію держави на світовій арені! Перший раз європейське правосуддя визнає українських військових - вбивцями журналістів, та ще й у "невизнаній" війні, за якою стежить погляд усього світу", - підкреслюється в статті.

Розслідування загибелі італійця і його перекладача, проведене МВС, дозволило надати неспростовні докази невинуватості нацгвардійця і скасувати вирок в 24 роки ув'язнення.

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"І ось, через 3 з половиною роки ув'язнення нацгвардійця Апеляційний суд Мілана визнає його невинним. Вже наступного дня Марків разом з українською делегацією повертається на Батьківщину. Так Україна продемонструвала міжнародній спільноті готовність захищати своїх солдатів і свою честь на будь-якій території. А глава МВС - проукраїнську позицію і готовність відстоювати інтереси України! Адже за великим рахунком свободу Марківа відстояв саме Аваков", - підсумував автор.



Фото: сайт УНН