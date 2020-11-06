Угорщина закупить "трохи" російської вакцини проти COVID-19 усупереч застереженню Єврокомісії

Глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що в грудні країна закупить невелику кількість російської вакцини проти COVID-19 для "остаточного тестування і ліцензування".

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

За словами Сійярто, Будапешт планує збільшити імпорт російської вакцини і, можливо, в подальшому почне виробляти препарат на території країни.

Угорщина погодилася на поставки російської вакцини, попри застереження Єврокомісії. Раніше представник комісії Ерік Мамер заявляв, що проти будь-якої країни Євросоюзу, яка закупить вакцину проти COVID-19 без сертифікації в ЄС, будуть вжиті заходи.

"Не обговорюється, що будь-яка вакцина, що купується країнами ЄС має повністю відповідати стандартам якості ЄС і має пройти процедуру сертифікації на ринку Євросоюзу. Якщо будь-яка з країн ЄС закупить іноземну вакцину, яка не пройшла сертифікацію, Єврокомісія буде змушена вжити заходів", - наголосив Мамер.

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