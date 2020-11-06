Завантаження ліжок у лікарнях не перевищує 50% лише на Черкащині та Херсонщині, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать данні Міністерства охорони здоров'я.
Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Чернігівській та Чернівецькій областях.
Таким чином, заповненість ліжок не перевищує 50% лише в Черкаській та Херсонській областях.
Всього по Україні завантаження ліжок становить 63,2%.
Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.
Вимогам для пом'якшення карантину не відповідає жодна область України.