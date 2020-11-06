Завантаження ліжок у лікарнях не перевищує 50% лише на Черкащині та Херсонщині, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 6 листопада жодна область України не відповідає всім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать данні Міністерства охорони здоров'я.

Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Чернігівській та Чернівецькій областях.

Таким чином, заповненість ліжок не перевищує 50% лише в Черкаській та Херсонській областях.

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Всього по Україні завантаження ліжок становить 63,2%.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Вимогам для пом'якшення карантину не відповідає жодна область України.