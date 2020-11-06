Стратегія економічного розвитку до 2030 року має стати "економічною конституцією України", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що стратегія економічного розвитку до 2030 року за результатами аудиту економіки країни має бути не декларацією, а планом, який є обов'язковим для виконання всіма гілками влади, незалежно від зміни керівників.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це глава держави заявив перед презентацією аудиту економіки України і векторів економічного розвитку до 2030 року.

"На підставі аудиту ми очікуємо на появу національної економічної стратегії до 2030 року. Знаю, що уряд вже почав над цим активно працювати, залучено багатьох експертів, представників бізнесу, громадськості, міжнародних аналітиків і вчених. Стратегія має стати не декларацією, яка необов'язкова для виконання, а головним планом і "дорожньою картою" для всіх гілок влади в Україні. Вона має отримати широке схвалення громадян, насамперед, і стати свого роду економічною конституцією України, великою нашою національною ідеєю", - наголосив Зеленський.

Президент нагадав, що наступного року Україна святкуватиме 30 років незалежності. За словами президента, це вік, коли "прийнято підбивати попередні підсумки, робити важливі висновки, дорослішати, без ілюзій і "рожевих окулярів" чесно відповісти собі, де ми зараз, куди хочемо дійти, і як саме, і на що ми з вами готові заради цього".

"Уперше було зроблено комплексний аналіз стану (держави та її економіки. - Ред.), щоб зрозуміти, де саме і які саме були допущені помилки за ці роки", - сказав президент.

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