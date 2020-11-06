Вірменія зазнала поразки в битві за центральний район Карабаху: азербайджанська піхота перерізала ключову магістраль Лачин-Шуші, - Бутусов

Азербайджанське командування, яке не може розгорнути всі сили в гірських районах, буде розтягувати резерви вірмен, завдаючи ударів по інших доступних напрямках.

Про це у своїй статті "Азербайджан перерізав "дорогу життя" Карабаху: аналіз обстановки на 5 листопада" пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"У ніч з 4 на 5 листопада підрозділи азербайджанської піхоти прорвалися через гірський масив на трасу Лачин - Шуша. Азербайджанці вийшли на ближні підступи до Шуші, і перебувають, за заявами вірменських бійців, не далі ніж за 3-4 км від міста, а скоріше всього - ще ближче, на одному з відео вірмени ведуть вогонь з 82-мм мінометів, у яких 3 км - гранична дальність. Азербайджанці використовують сміливу тактику просочування і знаходять розриви в бойових порядках вірмен, причому ціла низка піхотних підрозділів діє самостійно і у відриві від головних сил. Це показує високий рівень мотивації військ. Водночас, з використанням контролю за трасою, у вірмен виникають вигідні умови для контратак і засідок. Ось тільки чи є ще сили для таких контратак, коли тріщить остання лінія оборони під Шушею?" - розповів журналіст.

Також дивіться: Вірмени розбили колону азербайджанських військ під Шушою. ВIДЕО

"Вірменія зазнала поразки в битві за центральний район Карабаху. Вночі 5 листопада підрозділи азербайджанської піхоти перерізали ключову магістраль Лачин-Шуші і добилися стратегічного успіху - вихід на трасу розриває вірменську оборону в Карабаху надвоє", - пояснив він.

"Вірмени активно відпрацьовують район прориву з артилерії і мінометів. Артилерію і танки в гірський масив слідом за піхотою не затягнеш, очевидно, у азербайджанців працюють міномети і гаубиці з великої дальності. Обстановка сприяє обороні - напрями наступу легко визначаються, азербайджанці в горах скуті в маневрі. Підтягти в гори бронетехніку й артилерію вони не можуть. Дрони останні три дні застосовуються епізодично і не надають системної підтримки військам - нових відео немає, а вірменська піхота відкрито пересувається в околицях Шуші великими групами. У цих умовах азербайджанська піхота вимушена самостійно вирішувати завдання в контактному бою, а в таких умовах це неминуче призводить до значних втрат і низького темпу просування", - зазначив Бутусов.

За його даними, азербайджанська атака 4 листопада в районі Мартуні була відбита, азербайджанці втратили кілька одиниць бронетехніки.

Читайте: Алієв: Ми готові сьогодні ж зупинити війну в Карабасі, якщо Пашинян візьме на себе певні зобов'язання

Разом з тим, активізувалися бої на півночі на хребті Муровдаг, який впритул примикає до траси Варденіс-Мардакерт.

"Очевидно, азербайджанське командування, яке не може розгорнути всі сили в гірських районах, буде розтягувати резерви вірмен, завдаючи ударів по інших доступних напрямках", - констатує Бутусов.

"Тим не менш, азербайджанці продовжують прогризати оборону в напрямках Шуші, Мартуні і Чартар. Причому очевидне охоплення Шуші з флангів. Азербайджанський наступ триває, але здатність вірмен його зупинити як і раніше залежить від головного - боротьби за панування в повітрі", - резюмував журналіст.