66% дохідної частини Бюджету-2021 - позики, а на погашення боргів піде 65% ВВП, - нардеп "ЄС" Забродський
Про це написав у Facebook нардеп "Європейської Солідарності" Михайло Забродський, передає Цензор.НЕТ.
"По-перше, одразу викликає питання прибуткової частини. Внутрішнім запозиченням у ній відведена чимала складова, аж до 66%! На практиці таке означає, що країна і далі буде продовжувати жити за рахунок внутрішнього позичання грошей. Країна, в якій падіння ВВП тільки за дев’ять місяців поточного року вже становить приблизно 6 % і показник цей продовжує погіршуватися.
По-друге, традиційно хвилююча видаткова частина. В ній фінансові фантазії правлячої команди розгорнуті на всю ширину! Чого тут тільки нема. Зменшення видатків розвитку, зменшення на 561 млн. гривень видатків на пенсії і субсидії, 620 млрд. гривень (65% ВВП!) на погашення боргів тощо", - зазначає Забродський.
Крім того, за словами нардепа, закладено 6% дефіцит бюджету, за норми в 3%. До того ж, Забродський наголошує на заморожуванні підвищення мінімальної заробітної плати на пів року, а для місцевих бюджетів - виключення з доходів земельного податку "Укрзалізниці".
"Проєкт бюджету - вкрай непрофесійний і безвідповідальний продукт "напруженої" роботи владної команди, яка, однак, не забула збільшити на 147 млн гривень видатки на будівництво доріг", - резюмує Забродський.