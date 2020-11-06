Нереалізований потенціал використання водних ресурсів України становить $12 млрд, лісових - $40 млрд, - Шмигаль

Нереалізований потенціал України з використання водних ресурсів оцінюється в $12 млрд, тоді як лісових - у $40 млрд, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми мали розширювати площі наших лісів і використовувати деревину переважно для розвитку власного меблевого виробництва. Тільки зміна орієнтирів з експорту сировини на виробництво власної продукції дасть країні, щонайменше, $40 млрд за десять років", - сказав прем'єр під час презентації аудиту української економіки та векторів економічного розвитку до 2030 року в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Шмигаля, водні ресурси - це $12 млрд недовикористаного потенціалу.

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"Україна роками ігнорувала розвиток гідроенергетики, цей потенціал ми використовуємо тільки наполовину. Потенціал аквакультури, розвиток рибного господарства ми використовуємо лише на чверть, зрошення земель розвинене менше ніж на 20% від того, як має бути. Наприклад, ефективна система зрошення в південних областях України дала б можливість збільшити врожаї у 2,5-3 рази і це - теж невикористаний потенціал, який дасть країні додатковий ВВП", - зазначив прем'єр.