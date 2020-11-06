НАБУ про конституційну кризу: У нинішніх умовах будь-який з антикорупційних органів може бути знищений рішенням КС
Про це повідомили в пресслужбі НАБУ, передає Цензор.НЕТ.
У Бюро висловили стурбованість рішеннями КСУ протягом 2019-2020 років у питаннях боротьби з корупцією.
"Наслідками таких рішень є системне послаблення інституційної спроможності органів, покликаних викривати корупцію, та звільнення від відповідальності осіб, причетних до завдання шкоди інтересам держави в особливо великих розмірах", - повідомили в НАБУ.
Зазначається, що через рішення КСУ втрачена можливість відшкодувати мільярди збитків, які були завдані через корупцію.
"КСУ своїми рішеннями позбавив Національне бюро права через суд анулювати кабальні для державних підприємств угоди, фактично декриміналізував незаконне збагачення, звільнив від відповідальності за неподання декларації", - додали в Нацбюро.
У НАБУ закликали негайно врегулювати ситуацію навколо КСУ не тільки в контексті правових основ функціонування Нацбюро, але і в ширшому контексті.
"У нинішніх умовах існує ризик того, що будь-який з антикорупційних органів може бути знищений через винесення політичних рішень Конституційним Судом", - резюмували в НАБУ.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.
3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали