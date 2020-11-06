Шмигаль до 2030 року обіцяє середню зарплату майже в $900, а пенсію - майже в $300

Україна може розраховувати на зростання ВВП удвічі через 10 років.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у ході презентації аудиту української економіки і векторів економічного розвитку до 2030 року в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ

"Таке зростання можливе - і світовий досвід тому підтвердження", - зазначив прем'єр, додавши, що багато країн, які довели це, не мали такого потенціалу, який є в України.

За словами Шмигаля, за такого розкладу, в Україні зарплата збільшиться вдвічі - до 890 доларів на місяць, а пенсія - втричі, до 288 доларів.

При цьому також значно зростуть видатки на оборону, медицину й освіту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За рік середня зарплата в Україні зросла на 12,3% і становить 12 тис. грн, - Держстат

"Так працює економіка, це буде інша успішна країна", - підсумував Шмигаль.