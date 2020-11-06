За добу в МВС виявили 443 нові випадки COVID-19, більшість у Києві, Дніпропетровській та Запорізькій областях

За добу зареєстровано 443 нові випадки коронавірусної хвороби серед працівників МВС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

Найбільшу кількість хворих на COVID-19 правоохоронців зареєстровано в Дніпропетровській області (+23), у Запорізькій області (+33) та в м.Києві (+37).

Від початку пандемії на коронавірусну хворобу захворіли 14 788 співробітників МВС, одужали - 13 743, померли - 37.

Медичну допомогу отримують усі підрозділи та навчальні заклади системи МВС і контактні особи, які спілкувалися з хворими.

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