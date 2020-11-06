У Раді з'явився ще один нардеп "Голосу": Шараскін склав присягу

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков офіційно оголосив про визнання Андрія Шараскіна народним депутатом.

Шараскін склав присягу народного депутата, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Перед вступом на посаду народний депутат України складає присягу перед Верховною Радою. Для прийняття присяги на трибуну запрошується народний депутат Шараскін Андрій Андрійович", - зазначив глава парламенту Дмитро Разумков.

Спікер парламенту також оголосив, що Шараскін увійшов до фракції "Голос".

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Нагадаємо, ЦВК зареєструвала Шараскіна народним депутатом на засіданні 28 жовтня. Шараскін балотувався в народні депутати за списком партії "Голос" (№ 20). У Верховній Раді Шараскін зайняв місце Святослава Вакарчука.

Андрій Шараскін народився 20 вересня 1977, проживає в Тернополі. Закінчив Київський театральний інститут ім. Карпенко-Карого, є керівником ТОВ "Театральна компанія Андрія Шараскіна". Шараскін (позивний Богема) є українським добровольцем, вченим, режисером і актором.

У 2014-2016 роках брав участь в АТО на Донбасі, з 2016 року був заступником командувача "Української добровольчої армії" із суспільно-політичних питань. За участь у захисті Донецького аеропорту отримав орден "За мужність" III ступеня та медаль "Учасник контртерористичної операції". Також має відзнаку міністра оборони "Знак пошани".