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Трамп закликає Верховний Суд розібратися з "незаконними" голосами: його твіт знову позначений як такий, що "вводить в оману"

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Трамп закликає Верховний Суд розібратися з "незаконними" голосами: його твіт знову позначений як такий, що "вводить в оману"
Чинний президент США і кандидат на другий термін на цій посаді Дональд Трамп заявляє про порушення на виборах і під час підрахунку голосів, а також закликає Верховний Суд втрутитися.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Трамп написав на своїй сторінці у твітері.

"Я легко виграю вибори на пост президента США за законного голосування. Спостерігачам не дозволяли, у будь-якій формі, виконувати свою роботу, і тому голоси, прийняті протягом цього періоду, мають бути визнані незаконними. Верховний Суд США має розібратися з цим", - написав Трамп.

Варто зазначити, що Твіттер вчергове позначив пост Трампа як "спірний і такий, що вводить в оману".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибори у США: Байден збільшує відрив від Трампа, 6 штатів визначать результат перегонів. ІНФОГРАФІКА (оновлено)

У США триває підрахунок голосів на президентських виборах: у чинного президента Дональда Трампа на сьогодні 214 голосів, у його суперника Джо Байдена - 253 голоси з 270 необхідних.

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Топ коментарі

  • Rhodesian
    Рыжий дурак беснуется.))) Симулирует буйное сумашествие, как МакМерфи, - хочет в психушке отсидеться)
  • Роман с камнем
    Згідно рішення КСУ від 5.11.2020. перемогу в штаті Джорджія впевнено і в один тур отримує Міхєіл Саакашвілі.В звязку з чим,результати кандидатів Д.Байдена і Д.Трампа вважати такими,які не відповідають дійсності.

    Трамп призывает Верховный Суд разобраться с "незаконными" голосами: его твит вновь помечен, как "вводящий в заблуждение" - Цензор.НЕТ 7684
  • Виктор Потоцкий c0ec5c80
    Трамп призывает Верховный Суд разобраться с "незаконными" голосами: его твит вновь помечен, как "вводящий в заблуждение" - Цензор.НЕТ 398
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