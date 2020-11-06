Трамп закликає Верховний Суд розібратися з "незаконними" голосами: його твіт знову позначений як такий, що "вводить в оману"
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Чинний президент США і кандидат на другий термін на цій посаді Дональд Трамп заявляє про порушення на виборах і під час підрахунку голосів, а також закликає Верховний Суд втрутитися.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Трамп написав на своїй сторінці у твітері.
"Я легко виграю вибори на пост президента США за законного голосування. Спостерігачам не дозволяли, у будь-якій формі, виконувати свою роботу, і тому голоси, прийняті протягом цього періоду, мають бути визнані незаконними. Верховний Суд США має розібратися з цим", - написав Трамп.
Варто зазначити, що Твіттер вчергове позначив пост Трампа як "спірний і такий, що вводить в оману".
У США триває підрахунок голосів на президентських виборах: у чинного президента Дональда Трампа на сьогодні 214 голосів, у його суперника Джо Байдена - 253 голоси з 270 необхідних.