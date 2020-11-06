Мінськ відкинув рекомендації доповіді ОБСЄ щодо Білорусі: Документ не вважаємо юридичним, висновки для нас неприйнятні

Влада Білорусі не вважає себе зв'язаною рекомендаціями ОБСЄ, не визнає документ юридичним висновком.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив посол Білорусі в Австрії Андрій Дапкюнас.

"Білоруська влада не вважає представлений документ юридичним висновком, заснованим на аналізі всіх доступних фактів і обставин, не сприймають його висновки і не вважають себе зв'язаними рекомендаціями, які в ньому містяться", - сказав Дапкюнас на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні 5 листопада, текст його виступу опублікував у п'ятницю сайт білоруського МЗС.

Минулого четверга доповідач ОБСЄ Вольфганг Бенедек у постійному раді ОБСЄ представив доповідь про порушення прав людини в Білорусі. Державам-учасницям ОБСЄ рекомендовано не визнавати результати президентських виборів у Білорусі і наполягати на проведенні нових виборів.

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