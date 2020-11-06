Рада запровадила штрафи за порушення маскового режиму
36784187
Нардепи проголосували за запровадження адміністративної відповідальності за неносіння масок.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За відповідний законопроєкт проголосували 262 нардепи.
За порушення передбачається відповідальність для громадян у розмірі від 170 до 255 гривень.
Так, штрафувати будуть за перебування в громадських місцях і транспорті без одягненої медичної маски.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що штраф за відсутність маски в розмірі від 170 до 255 грн виписуватимуть на місці.