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Рада запровадила штрафи за порушення маскового режиму

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Рада запровадила штрафи за порушення маскового режиму
Нардепи проголосували за запровадження адміністративної відповідальності за неносіння масок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За відповідний законопроєкт проголосували 262 нардепи.

За порушення передбачається відповідальність для громадян у розмірі від 170 до 255 гривень.

Так, штрафувати будуть за перебування в громадських місцях і транспорті без одягненої медичної маски.

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Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що штраф за відсутність маски в розмірі від 170 до 255 грн виписуватимуть на місці. 

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Топ коментарі

  • des_104
    "Так, штрафовать будут за пребывание в обещственных местах и транспорте без надетой медицинской маски."
    а Рада это общественное место или проходной двор? там половина без масок заседает. или их штрафовать низя, бо они неприкосновенные?
  • Роман с камнем
    Рада ввела штрафы за нарушение масочного режима - Цензор.НЕТ 2666
  • ПАРАБЕЛЛУМ 777
    Рада запровадила штрафи за порушення маскового режиму - Цензор.НЕТ 3842
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