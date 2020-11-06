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Байден виходить на перше місце в Джорджії після опрацювання 99% голосів: перемога в штаті може бути вирішальною (оновлено)

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Байден виходить на перше місце в Джорджії після опрацювання 99% голосів: перемога в штаті може бути вирішальною (оновлено)
Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден вирвався вперед у штаті Джорджія після підрахунку 99% голосів виборців.

Про це повідомляє ВВС, інформує Цензор.НЕТ.

Так, Байден випередив президента США Дональда Трампа на 917 голосів, при цьому у кандидатів зазначається рівне процентне співвідношення голосів - у кожного по 49,4%.

Станом на 11:40 за Києвом в Джорджії оброблено 99% голосів.

Станом на 13:22 за Києвом Байден випереджав Трампа вже на 1,096 голосів.

Слід зазначити, що Трамп, який вже отримав 214 голосів виборників, не зможе набрати необхідні для переобрання 270 голосів без перемоги в Джорджії і Пенсильванії.

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Байден, в свою чергу, на цей момент заручилася 253 голосами виборників. У тому випадку, якщо він отримає 16 голосів виборників Джорджії, а перемога в Арізоні, яку деякі ЗМІ вже віддали кандидату від демократів, підтвердиться, його можна буде вважати переможцем виборів.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Трамр -- это обычный фрик, играющих на самых низменных чувствах люмпена. Как и наши кукловоды у бубочки. Ему самое место на свалке истории.
  • Агамемнон
    Байден виходить на перше місце в Джорджії після опрацювання 99% голосів: перемога в штаті може бути вирішальною - Цензор.НЕТ 8046
  • 18c49ed2
    Так кнур сейчас и так у корыта. И не отрывается. Действительно -- зебилы идиоты .

    Байден выходит на первое место в Джорджии после обработки 99% голосов: победа в штате может быть решающей - Цензор.НЕТ 5267
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