Байден виходить на перше місце в Джорджії після опрацювання 99% голосів: перемога в штаті може бути вирішальною (оновлено)

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден вирвався вперед у штаті Джорджія після підрахунку 99% голосів виборців.

Про це повідомляє ВВС, інформує Цензор.НЕТ.

Так, Байден випередив президента США Дональда Трампа на 917 голосів, при цьому у кандидатів зазначається рівне процентне співвідношення голосів - у кожного по 49,4%.

Станом на 11:40 за Києвом в Джорджії оброблено 99% голосів.

Станом на 13:22 за Києвом Байден випереджав Трампа вже на 1,096 голосів.

Слід зазначити, що Трамп, який вже отримав 214 голосів виборників, не зможе набрати необхідні для переобрання 270 голосів без перемоги в Джорджії і Пенсильванії.

Читайте: Трамп закликає Верховний Суд розібратися з "незаконними" голосами: його твіт знову позначений як такий, що "вводить в оману"

Байден, в свою чергу, на цей момент заручилася 253 голосами виборників. У тому випадку, якщо він отримає 16 голосів виборників Джорджії, а перемога в Арізоні, яку деякі ЗМІ вже віддали кандидату від демократів, підтвердиться, його можна буде вважати переможцем виборів.