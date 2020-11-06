Вибори в Полтавську облраду: "Довіра" - 17,17%, "СН" - 14,68%, "За Майбутнє" - 13,47%, "Батьківщина" - 11,96%, ОПЗЖ - 10,64%, "Рідне місто" - 9,2%, "ЄС"- 8,69%

Політична партія "Довіра" набирає 17,17% голосів виборців в Полтавську обласну раду, посідаючи перше місце і випереджаючи "Слугу народу" на 2,49%, або майже на 10 000 голосів виборців.

Про це свідчить протокол засідання обласної ТВК, передає Цензор.НЕТ.

Таким чином, "Довіра" отримала майже 66,5 тис. голосів виборців, "Слуга народу" набирає 14,68%, або 56,8 тис. голосів, партія "За Майбутнє" отримала на виборах до Полтавської обласної ради 13,47% , або понад 52 тисячі голосів.

Четвертою йде партія "Батьківщина" з 11,96% голосів, "Опозиційна платформа - За життя" набирає 10,64% і займає п'яту позицію. "Рідне місто" отримує 9,2%, а "Європейська Солідарність" проходить в Полтавську облраду з результатом 8,69%. Всі інші політичні сили не подолали прохідний бар'єр.

Таким чином, у складі нового обласної ради "Довіра" сформує фракцію з 16 депутатів, 14 депутатів представлятимуть "Слугу народу", 13 - партію "За Майбутнє", 12 мандатів отримала "Батьківщина", 11 - "Опозиційна платформа - За життя" , по 9 представників будуть від "Рідного міста" і "Європейської Солідарності".

Як повідомляє на своїй сторінці народний депутат, лідер партії "Довіра" Олег Кулініч, політична сила також отримала найбільше представництво в радах громад - 299 депутатів від "Довіри" працюватимуть у новому складі рад об'єднаних громад. Крім того, 32 депутати від партії "Довіра" увійшли до складу районних рад нових, об'єднаних районів.

У свою чергу, 20 кандидатів від партії "Довіра" перемогли на виборах голів громад, а це практично третина громад в Полтавській області.

На виборах в Лохвицькій громаді переміг Віктор Радько, Сенчанську громаду очолить представник "Довіри" Наталія Сліпухова, перемогу на виборах голови Чорнухинської громади святкував Олександр Василенко.

Жителі Миргородської громади обрали своїм головою Сергія Соломаху, жителі Зіньківської громади - Сергія Максименка, головою Шишацької громади переобраний Олександр Тутка.

Перемогу на виборах також здобули представники "Довіри" - в Комишнянській громаді - Володимир Харченко, в Великосорочинській громаді Олександр Тищицький, в Ромоданівській громаді - Олександр Верещака, в Кобеляцькій громаді Олександр Копелець, в Гадяцькій громаді - Володимир Нестеренко.

Великобудищанську громаду після виборів очолить Микола Шаблій, Сергіївську громаду - Ігор Лідовий, Решетилівську громаду - Оксана Дядюнова, Новооржицьку громаду - Анатолій Титенко, Лубенську громаду - Олександр Грицаєнко.

Сергій Волошин переміг у Хорольській громаді, Людмила Милашевич - в Семенівській громаді, Мирослав Носа - в Градизькій громаді, Тетяна Корост - в Котелевській громаді.

"Такий результат "Довіри" - величезний успіх для молодої партії, яка дійсно об'єднала в своїх лавах кращих представників місцевого самоврядування Полтавщини. Але так само це і велика відповідальність для кожного, кому люди довірили свій голос. ... Зробимо все можливе, щоб до місцевого самоврядування прислухалися на найвищому рівні, щоб його проблеми вирішувалися, а його інтереси були для держави першочерговими", - прокоментував результати виборів на своїй сторінці лідер партії "Довіра" Олег Кулініч.