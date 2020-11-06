Призначення суддів у КС розблокує його роботу, яку президент називав загрозою для державності, - нардеп "Голосу" Юрчишин

Народний депутат "Голосу" Ярослав Юрчишин вважає, що призначення двох суддів до Конституційного Суду розблокує його роботу.

Про це сказав Юрчишин у коментарі Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішнє рішення є дуже хаотичним. Воно повністю йде в розріз з обіцянками президента, про відкритий незалежний конкурс, які він дав одразу після початку конституційної кризи. І що найголовніше - це рішення розблокує зараз заблоковану роботу Конституційного Суду, яку і більшість, і президент називали загрозою для державності. І тут складається дивна ситуація - коли чотири судді заявляють, що вони не беруть участь в роботі, блокують роботу КС, зводячи кількість суддів до 11-ти і суд не працює, тому що потрібно одинадцять. І більшість, звертаючись з пропозицією складіть заяви, заблокуйте роботу КС, тут же делегує одну людину, щоб розблокувати. Чому? Вчора були заяви пана Кравчука і Єрмака, які чітко показують, що зараз хочуть реалізувати план про особливий статус Донбасу і проведення виборів на окупованих територіях. Для цього потрібен ручний Конституційний Суд", - сказав Юрчишин.

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Нардеп також вважає, що конкурсу на вакантні посади не було.

"Ці кандидатури розглядалися 3 червня на засіданні комітету з питань правосуддя. Це можна побачити з протоколів. Але насправді конкурсу як такого не було. Було політичне висунення фракціями, була якась перевірка матеріалів, яку ми, як суспільство, не отримали. Тобто ми не бачили ні співбесід, ні, власне, перевірку. З червня по листопад ці кандидатури лежали, за цей час один з кандидатів встиг відмовитися від участі в конкурсі. Тому сьогодні, якщо і буде призначений, то один пан Кичун", - сказав Юрчишин.

Крім того, за його словами, кандидат Віктор Кичун є давнім колегою представника президента в КС Федора Веніславського.