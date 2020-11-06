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Рада не змогла призначити нових суддів до складу КС

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Рада не змогла призначити нових суддів до складу КС
Верховна Рада не змогла призначити суддів на вакантні посади в Конституційному Суді.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Парламент розглянув на посади суддів КС чотирьох кандидатів - Ольгу Боднар-Петровську ("Батьківщина"), Наталію Денисенко ("Голос"), Юрія Павленка (ОПЗЖ) і Миколу Сірого ("ЄС"). За Боднар-Петровську віддали 126 голосів, за Денисенко - 38, за Павленка - 154, за Сірого - 97.

Представника від "Слуги народу" Віктора Кичуна, ім'я якого раніше озвучували серед найбільш вірогідних кандидатів на призначення, не розглядали.

Спікер ВР Дмитро Разумков доручив профільному комітету провести повторний конкурс.

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Топ коментарі

  • Герхард
    И больше всех набрал "судья" от ОПЗЖ.

    Ну охренительное переформатирование КСУ.
  • Ан Мур
    "Я очень сомневаюсь, что опизежист будет на стороне закона" - та який з нього зажоп? Це - кар'єрист донецький.
    В 2002-му він - ще як голова Молодіжної партії України (була така диванна партія) - ввійшов в блок Наша Україна, став нардепом. Так, учасник Майдану 2004-го... В 2007-му перетушкувався до БЮТу. В 2009-му перетушкувався до овоща (донецький же, нагадую). Голосував за "закони 16січня" (нагадаю: колишній член блоків НУ та НУНС). А вже 2014 тушканувся в ахмето-льовочкіному ОП. В 2019-му - тушкою в мертвечуковсько-бойківському опзж...
    От такий от кар'єрист на нардепській ниві. Ну, дійсно, має диплом юриста... Але і в бубочки такий же самий диплом! - без жодної практики роботи по спеціальності! Все нардеп, і нардеп...
  • Татьяна Лайф
    Судьи КСУ- это должны быть моральные авторитеты, а не это тупицкий с внешностью ранннго брежнева, где НАБУ не надо- все написано на морде лица.
    И мне актуально все равно, каким образом этот тупицкого выгонят из кс. Я очень сомневаюсь, что опизежист будет на стороне закона, он будет лоббировать интересы кремля и заваливать все прогрессивные законы в Украине . Так кому нужны такие судьи КС?
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