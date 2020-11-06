Рада не змогла призначити нових суддів до складу КС
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Верховна Рада не змогла призначити суддів на вакантні посади в Конституційному Суді.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Парламент розглянув на посади суддів КС чотирьох кандидатів - Ольгу Боднар-Петровську ("Батьківщина"), Наталію Денисенко ("Голос"), Юрія Павленка (ОПЗЖ) і Миколу Сірого ("ЄС"). За Боднар-Петровську віддали 126 голосів, за Денисенко - 38, за Павленка - 154, за Сірого - 97.
Представника від "Слуги народу" Віктора Кичуна, ім'я якого раніше озвучували серед найбільш вірогідних кандидатів на призначення, не розглядали.
Спікер ВР Дмитро Разумков доручив профільному комітету провести повторний конкурс.