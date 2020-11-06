Суддів КС можна призначати тільки після перевірки на доброчесність за допомогою Ради міжнародних експертів, - Порошенко
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Я перш за все хочу привітати весь зал, всю Верховну Раду України з дуже важливою перемогою. Перемогою, коли ми не дали знищити Конституцію, коли ми не дали узурпувати владу, коли ми не дали без будь-яких конституційних повноважень пану Зеленському привести 100% своїх людей, зруйнувавши конституційну юрисдикцію, Конституційний Суд. Дуже важливо, що представники всіх фракцій, розуміючи важливість цієї позиції, об’єдналися і зберегли Україну. Я дякую вам за це", - сказав Порошенко з трибуни парламенту.
"Ми всі чули звернення Зеленського і монобільшості про те, що процедура призначення суддів КСУ буде кардинально змінена, змінена через механізм залучення іноземних радників, через залучення Громадської ради доброчесності для того, щоб додатково до професійних знань – так само, як ми це зробили при формуванні Вищого Антикорупційного суду, – ми мали гарантований механізм не потрапляння сумнівних особистостей до КСУ", - зазначив п'ятий президент України.
За словами лідера політсили, зараз у парламенту є дві вакансії, тому необхідно сформувати зміни в законодавство.
"Для того, щоб комісія по Раді доброчесності за участю міжнародних радників взяла на себе функцію допомоги і президенту, і вищій суддівській владі, і Верховній Раді для того, щоб кожна кандидатура пройшла перевірку на доброчесність, відновивши довіру до України і до української Конституції в усьому світі", - пояснив Порошенко.
"В мене прохання зараз конкурс скасувати, поставити закон, який сьогодні зареєстрований, на голосування, сформувати процедуру, коли ми залучаємо комісію по доброчесності до призначення суддів КСУ, і після цього повернутися до призначення можливо цих достойних людей. Це допоможе їм бути в Конституційному Суді України нової якості", - підсумував Порошенко.