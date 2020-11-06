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Трамп готується достроково розпочати другий термін незалежно від результату виборів, - Politico

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Трамп готується достроково розпочати другий термін незалежно від результату виборів, - Politico
Чинний президент США Дональд Трамп збирається чинити так, як ніби він достроково починає свій другий термін.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Politico з посиланням на обізнані джерела.

Так, Трамп і його помічники розробили план, згідно з яким він повинен і надалі поводитися як президент. Він може звільнити кількох членів свого кабінету і вищих помічників, в тому числі директора ФБР Крістофера Рея і міністра оборони Марка Еспера. Звільнення можуть відбутися протягом наступного тижня, навіть якщо результати виборів будуть на користь Байдена або залишаться неясними.

"Серед іншого, Трамп може підписати безліч підлих розпоряджень, а також відновити свій графік поїздок. Тим часом команда Трампа планує подати ще більше позовів і висунути низку безпідставних претензій щодо бюлетенів", - зазначає видання.

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Трамп готовится досрочно начать второй срок независимо от результата выборов, - Politico - Цензор.НЕТ 6437
  • Роман с камнем
    Згідно рішення КСУ від 5.11.2020. перемогу в штаті Джорджія впевнено і в один тур отримує Міхєіл Саакашвілі.В звязку з чим,результати кандидатів Д.Байдена і Д.Трампа вважати такими,які не відповідають дійсності.

    Трамп готовится досрочно начать второй срок независимо от результата выборов, - Politico - Цензор.НЕТ 5308
  • Привет
    В паРаше???
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