Найманці РФ двічі порушили "тишу" на Донбасі: били із гранатометів різних систем і стрілецької зброї, - Міноборони
4797
Станом на 12:00 6 листопада зафіксовано два випадки порушення режиму припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
За даними відомства, вранці з гранатометів різних систем і стрілецької зброї противник відкривав вогонь у районі Авдіївки, а поблизу Новолуганського здійснив кілька черг зі стрілецької зброї.
"Втрат серед підрозділів Об'єднаних сил унаслідок ворожих обстрілів не було", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що підрозділи, залучені до проведення операції Об'єднаних сил, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням і готові адекватно реагувати на можливі загрози в будь-яких напрямках уздовж лінії розмежування.