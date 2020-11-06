Київ перебуває на межі потрапляння до "червоної" зони карантину, - Ляшко

У Міністерстві охорони здоров'я попередили, що Київ може потрапити до "червоної" зони карантину. Ще чотири інші обласні центри перебувають на "межі".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"На межі червоного рівня епідеміологічної небезпеки перебувають ще 5 міст. Це Тернопіль - уже 319 на 100 тисяч населення, Сєверодонецьк - 314 на 100 тисяч населення, Вінниця - 309 на 100 тисяч населення, Київ - 299 на 100 тисяч населення і Херсон - 292 на 100 тисяч населення", - сказав Ляшко.

Головний санлікар також зазначив, що наступного тижня ці міста можуть потрапити до "червоної зони".

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