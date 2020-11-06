Законопроєкт Разумкова щодо е-декларування має вигляд компромісного варіанта: ситуацію потрібно пом'якшити, - суддя КС Мойсик

Судді Конституційного Суду підтримують законопроєкт спікера Дмитра Разумкова і готові дати роз'яснення свого рішення щодо е-декларування.

Про це РБК-Україна сказав суддя КСУ Володимир Мойсик, передає Цензор.НЕТ.

Він вважає, що навіть якщо і стався якийсь конфлікт, то необхідно його сторонам зупинитися і шукати шляхи до порозуміння.

"Ми як Конституційний Суд може і з власної ініціативи, а може хтось до нас звернутися, роз'яснимо наше рішення. Пояснимо, що ми мали на увазі, ухвалюючийого", - зазначив він.

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Крім того, Мойсик вважає, що законопроєкт Разумкова має вигляд компромісного варіанта.

"Ситуацію треба пом'якшити. Суспільству треба розповісти, що ніякі тут в КСУ не злочинці сидять. Ці "злочинці", якими нас називають, скасували мовний закон Колесніченка-Ківалова, скасували закон Януковича про референдум, не дали скасувати люстрацію і так далі. Що ще суспільство може хотіти від цього суду? Цю всю ситуацію зараз просто "розігріли", - вважає суддя.

Мойсик також запевняє, що рішення КСУ не говорило про необхідність закривати Єдиний реєстр е-декларацій.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.