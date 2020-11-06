Рішення з питання конституційності Антикорупційного суду ще не готове: навіть не отримано відповіді від наукових установ, - суддя-доповідач КС Мойсик
Про це він повідомив РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Як це можна заявляти, якщо я навіть не ставлю на слухання в закритому режимі, оскільки воно ще не готове? Ще навіть не отримано відповіді від наукових установ і державних інституцій. Зараз же ще нічого немає. Щодо Антикорупційного суду немає навіть про що говорити", - стверджує він.
Мойсик зазначив, що після отримання відповідей від державних і наукових установ буде підготовлена концепція, а потім проєкт рішення у справі про конституційність ВАКС.
Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що КСУ може найближчим часом визнати неконституційним створення ВАКС.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.
3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.