Пандемія COVID-19: Румунія запроваджує комендантську годину і закриває всі школи

Уряд Румунії ухвалив рішення посилити карантин у країні через сплеск COVID-19. Із 9 листопада там запроваджують загальнонаціональну нічну комендантську годину і закривають усі школи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.

Як повідомляється, нові карантинні обмеження запроваджуються щонайменше на 30 днів. Вони передбачають закриття магазинів після 21:00 і комендантську годину з 23:00 до 5:00. Крім того, на час дії карантину громадяни будуть зобов'язані носити захисні маски на вулиці по всій країні.

"Ми маємо бути реалістами. Необхідні більш жорсткі заходи для стримування поширення пандемії", - сказав президент Румунії Клаус Йоханніс.

Наголошується, що за минулу добу в Румунії зафіксували 9 714 нових випадків коронавірусу, що є новим антирекордом. У реанімаціях перебуває приблизно 1000 пацієнтів.

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З моменту початку пандемії в країні з населенням 20 млн осіб виявили понад 277 тисяч випадків зараження коронавірусом. З них померли 7540 осіб.

Нагадаємо, 9 жовтня уряд Румунії ухвалив рішення про припинення авіасполучення з країнами жовтої зони карантину. В цьому списку перебуває і Україна.

Крім того, раніше в столиці Румунії Бухаресті місцева влада ухвалила рішення закрити всі бари, нічні клуби, дискотеки, казино та гральні зали у зв'язку зі збільшенням кількості нових випадків коронавірусу.