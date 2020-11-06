Новини • Коронавірус і карантин

Пандемія COVID-19: Румунія запроваджує комендантську годину і закриває всі школи

269614
Пандемія COVID-19: Румунія запроваджує комендантську годину і закриває всі школи
Уряд Румунії ухвалив рішення посилити карантин у країні через сплеск COVID-19. Із 9 листопада там запроваджують загальнонаціональну нічну комендантську годину і закривають усі школи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.

Як повідомляється, нові карантинні обмеження запроваджуються щонайменше на 30 днів. Вони передбачають закриття магазинів після 21:00 і комендантську годину з 23:00 до 5:00. Крім того, на час дії карантину громадяни будуть зобов'язані носити захисні маски на вулиці по всій країні.

"Ми маємо бути реалістами. Необхідні більш жорсткі заходи для стримування поширення пандемії", - сказав президент Румунії Клаус Йоханніс.

Наголошується, що за минулу добу в Румунії зафіксували 9 714 нових випадків коронавірусу, що є новим антирекордом. У реанімаціях перебуває приблизно 1000 пацієнтів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Румунія закрила авіасполучення з Україною

З моменту початку пандемії в країні з населенням 20 млн осіб виявили понад 277 тисяч випадків зараження коронавірусом. З них померли 7540 осіб.

Нагадаємо, 9 жовтня уряд Румунії ухвалив рішення про припинення авіасполучення з країнами жовтої зони карантину. В цьому списку перебуває і Україна.

Крім того, раніше в столиці Румунії Бухаресті місцева влада ухвалила рішення закрити всі бари, нічні клуби, дискотеки, казино та гральні зали у зв'язку зі збільшенням кількості нових випадків коронавірусу.

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • 5 копійок
    А де ті крикуни які показували на інші країни і верещали про наш дурантін?
  • Vyacheslav Nesterov
    Пандемия COVID-19: Румыния вводит комендантский час и закрывает все школы - Цензор.НЕТ 6187
  • БорисАльберкутович 36a43137
    Ну так румыны тоже дебилы. Коммендантский час - 100% тупость. В результате нельзя сходить в магазин ночью, когда там мало людей. Приходится идти днем, подвергая себя опасности. Т.е. правительство убивает граждан!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини