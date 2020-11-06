Google навчатиме українських учителів проводити уроки дистанційно, - Міносвіти

Google Україна за активної підтримки Міносвіти організовує безкоштовне навчання для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти за курсом "Ефективні рішення Google for Education для хмарної взаємодії".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

"Надання нашим вчителям можливостей опанувати навички з організації дистанційного навчання з використанням сучасних цифрових інструментів є сьогодні одним із наших ключових пріоритетів. І ми дуже вдячні представникам IT-спільноти за активну співпрацю у цьому напрямі", – зазначив заступник міністра Артур Селецький.

Учителів забезпечать необхідним методичним супроводом і консультаціями. Після закінчення навчання, повідомляють у міністерстві, всі учасники отримають сертифікат про проходження курсу, який буде зарахований як курс підвищення кваліфікації.

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