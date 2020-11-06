На цей момент в Україні зайнято 18 тисяч ліжок для хворих на COVID-19, 23 тисячі - ще в резерві, - Шмигаль

Глава Кабінету Міністрів Денис Шмигаль заявив, що на сьогодні заповненість ліжкомісць для хворих на COVID-19 становить 18 тисяч осіб. У резерві є ще 23 тисячі ліжок.

Про це він сказав під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"За минулий тиждень кількість ліжок було збільшено на 2,2 тисячі. Зараз заповненість ліжкомісць становить 18 тисяч осіб, 23 тисячі ліжок ще в резерві. Два дні тому на нараді з керівниками областей було доручено збільшити кількість ліжкомісць ще на 25 тисяч", - зазначив голова правління.

Прем'єр-міністр підкреслив, що обласні держадміністрації повинні також підготувати додаткові приміщення.

"Це можуть бути спортивні комплекси, виставкові зали, які повинні бути обладнані всім необхідним на випадок, якщо кількість хворих буде і далі зростати", - сказав Шмигаль.

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Крім того, за його словами, станом на 5 листопада кількість задіяних апаратів штучної вентиляції легень становить 638.

"В цілому по країні розміщено 4876 апаратів ШВЛ. Тобто, використання йде на трохи більше 12% від загальної кількості", - підкреслив прем'єр.