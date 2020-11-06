Політики нещадно спекулюють на темі екології, - еколог Дячук

Попри передвиборчі обіцянки політиків дбати про довкілля, екологічна ситуація в Україні і надалі залишатиметься незадовільною.

Ця тема є вкрай болісною, особливо для мешканців промислових регіонів, вважають політологи, а тому її активно експлуатують. Особливо, як зазначив в ефірі 24 каналу еколог Олександр Дячук, під час виборчих кампаній.

"Політики використовують тему захисту довкілля, аби завоювати прихильність виборців і завоювати якомога більше голосів. Однак я не вірю тому, що їхні обіцянки та програми будуть реалізовані повністю", - зазначив еколог.

Тому екологи закликають політиків не дискредитувати цю тему під час виборчих перегонів, а захищати довкілля реальними справами. Як зазначив Олександр Дячук, в Україні потрібно розробити реальну програму захисту навколишнього середовища як мінімум на найближчі 5 років. І передбачити на її реалізацію кошти в бюджетах міст і районів.

"У центрі уваги має бути екологічна і кліматична політика. Якщо міста хочуть називатися європейськими, політикам потрібно активно над цим працювати", – зазначив еколог.