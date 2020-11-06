Хворих на COVID-19 в Одесі планують розміщувати на морвокзалі і в санаторії, а не в спорткомплексі "Олімпієць"
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Думську", про це повідомив заступник голови ОДА В'ячеслав Овечкін.
За його словами, жодних робіт в "Олімпійці" не ведеться, там триває спортивний процес.
"Ми визначили як об'єкти для розгортання госпіталів будівлю морського вокзалу та санаторій імені Чкалова", - зазначив він.
Водночас директорка департаменту охорони здоров'я Наталія Одарій-Захарьєва наголосила, що сьогодні ситуація з ковідом контрольована, вільний ліжковий фонд є, до того ж розгортаються нові місця для хворих.
Нагадаємо, спортсмени і тренери, які займаються на "Олімпійці", виступили категорично проти використання його для госпіталізації пацієнтів із COVID-19.
Як повідомлялося раніше, мобільні госпіталі планують розгортати по Україні в трьох місцях - у Києві, в Донецькій і Одеській областях.