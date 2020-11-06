Ми чекаємо, що держава виплатить мільярди, які заборгувала за пільгові пасажирські перевезення, - Жмак

Держава заборгувала "Укрзалізниці" мільярди за пільгові пасажирські перевезення. Про це заявив голова правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак

За його словами, в компанії очікують на компенсацію з боку держави та місцевої влади значних сум за пасажирські перевезення залізницею.

"Наприклад, Міністерство освіти, яке зараз є нашим великим боржником, практично більш як мільярд гривень нам заборгувало за перевезення своїх пільгових пасажирів. Тому ми в діалозі для того, щоб нам державні органи відповідні і органи місцевого самоврядування відкомпенсовували ті затрати, які ми здійснюємо на перевезення пасажирські", - розповів Жмак.

Він наголосив, що нині збитки від пасажирських перевезень "Укрзалізниця" покриває за рахунок прибутків від вантажних, які становлять 80% доходу компанії.

"Пасажирські перевезення – це більше соціальний аспект. Звичайно, ми не можемо їх розділити, якщо ми будемо розвивати вантажні, а пасажирські зупинимо. Тому ми будемо робити якраз синергію з дохідними вантажними, з тим, щоб підтримати належним чином належний сервіс, належну послугу пасажирських перевезень", - повідомив Жмак.

Раніше народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Олександр Скічко заявив про необхідність реформувати "Укрзалізницю", розділивши компанію на окремі бізнеси.

Зі свого боку економіст Борис Кушнірук зазначав, що "Укрзалізниця" стане привабливою для інвестора тільки після поділу на окремі бізнеси збиткових пасажирських перевезень і прибуткових вантажних. На його думку, проведення реформи "Укрзалізниці" сприятиме підвищенню ефективності залізничних перевезень.